Zeelandia verzelfstandigt haar vestiging in Rusland. ‘We willen het inkomen van medewerkers veiligstellen’

Al in de eerste weken van de oorlog in Oekraïne en de daarop volgende westerse sancties tegen Rusland heeft Zeelandia besloten ‘om haar aanwezigheid in Rusland te heroverwegen’. Zeelandia Rusland wordt zo snel mogelijk een onafhankelijk bedrijf, maar blijft zoals de kaarten nu liggen binnen de Zeelandia Groep. ,,De beslissing om de vestiging te verzelfstandigen is genomen om het inkomen van de 160 medewerkers van Zeelandia Rusland en daarmee hun levensonderhoud veilig te stellen”, zegt de woordvoerder van de multinational, die vanuit het hoofdkantoor in Zierikzee wordt bestuurd.