Zeelandbrug opknappen of vervangen?

De fundamenten van het Rijksmonument zijn nog prima, maar om het brugdek en de 54 karakteristieke A-vormige brugpijlers in goede conditie te houden zijn de komende jaren vele miljoenen euro’s nodig. Als het al mogelijk is om de technische levensduur te verlengen. Over hooguit vijftien jaar zou er een nieuwe verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland moeten liggen. Of kan intensief onderhoud het leven van de brug als Zeeuwse verkeersader rekken tot ver in deze eeuw?