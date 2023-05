Zeeland: zoveel geld als Stedin vraagt hebben we niet

Schou­wen-Duiveland schuift eigen recreatie­stop even aan de kant voor sloop meelfa­briek in Renesse

De sloop van de verlaten meelfabriek te midden van drie vakantieparken in Renesse is de gemeenteraad heel wat waard. Zo veel zelfs dat een raadsmeerderheid bereid is de zelf ingestelde recreatiestop even terzijde te schuiven, om de bouw van elf luxe recreatiewoningen mogelijk te maken.