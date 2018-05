Zeeland wacht druk pinksterweekend, verkeersdrukte verwacht vanuit Brabant

Met geweld in Breskens gestolen auto teruggevon­den in Vlaanderen

8:30 BRESKENS - De auto die eind april in Breskens met geweld werd gestolen van een 85-jarige Terneuzenaar, is teruggevonden in het Vlaamse Watervliet. Na een oproep in Opsporing Verzocht is Justitie in Vlaanderen de daders inmiddels op het spoor.