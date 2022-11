Zeeland verwelkomde deze zomer minder toeristen, al het is maar net hoe je er naar kijkt

Ja, Diana Korteweg-Maris van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme snapt dat het heel opvallend oogt; bijna alle provincies kregen dit jaar tot wel tientallen procenten meer toeristen over de vloer, maar Zeeland, Gelderland en Overijssel hadden minder bezoek dan vorig jaar. Zeeland heeft een min van drie procent. ,,Corona heeft enorme impact gehad op het toerisme in Nederland en dan met name vanwege het wegblijven van buitenlandse gasten. Dat heeft heeft voor fikse min gezorgd in veel provincies", zegt zij. ,,Maar voor het Zeeuwse toerisme was die impact relatief beperkt, in 2020 hadden we de drukste zomer ooit, want er kwam heel veel Nederlanders en ook Belgen en Duitsers bleven komen omdat je nog prima met de auto op vakantie kon.”