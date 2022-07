Zeeland troeft de Spaanse costa af: ‘Meer zonuren dan in Barcelona, wow echt waar?’

De 27-jarige Lopéz Cobos is verzot op de kust. Vorige week bakte ze nog op het strand in Reus, de stad ten zuiden van Barcelona waar ze opgroeide. ,,Ik ben wel een beachgirl. Als het warm en zonnig is, probeer ik altijd even naar het strand te gaan. Een paar uurtjes maar, want mijn huid is in het Nederlandse klimaat toch iets bleker geworden. Tenminste, dat viel mijn familie op.”