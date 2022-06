Zeeland steunt kandidatuur Gent voor culturele hoofdstad in 2030

MIDDELBURG - Zeeland steunt de kandidatuur van Gent om in 2030 culturele hoofdstad van Europa te worden. Daarmee is de kandidatuur van Middelburg voor 2033 niet van de baan.

Gent wil in 2030 culturele hoofdstad van Europa worden. In de aanvraag wordt niet alleen de nadruk gelegd op het grootstedelijke karakter van Gent zelf, maar ook op het omliggende platteland, tot Zeeland aan toe. Reden voor het provinciebestuur om de kandidatuur van Gent te steunen.

Maar zelf heeft Zeeland ook ambities. Enkele jaren geleden stelden Terneuzen, Middelburg, Vlissingen en Goes al een bidbook op, waarin werd gemikt op 2033. Gezamenlijk zouden de ze dan culturele hoofdstad van Europa willen worden. Inmiddels is dat plan toegespitst op Middelburg. De nieuwe coalitie daar wil dat de Zeeuwse hoofdstad in 2033 de Europese hoofdstad is voor cultuur, met de nadruk op het thema mensenrechten.

In de wielen gereden

Dinsdag was het dagelijks provinciebestuur voor overleg in Gent. Daar stond de culturele hoofdstad niet op de agenda, zegt gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA, cultuur). Er werd namelijk overlegd met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, terwijl cultuur het pakkie an is van het Gentse stadsbestuur.

Zeeland steunt de kandidatuur van Gent en is inmiddels uitgenodigd voor overleg met andere partners. Concrete plannen liggen er nog niet, aldus Pijpelink. Met de steun aan Gent worden Zeeuwse plannen om enkele jaren later culturele hoofdstad te worden volgens haar niet in de wielen gereden. ,,Die zijn niet per se van de baan.”