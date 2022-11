Zeeland reageert voorzichtig op keuze voor twee kerncentrales in Borssele: ‘Wat doet dit met onze omgeving?’

In de gemeente Borsele klinkt geen daverend applaus. Voorzitter Piet Hazelager van de Dorpsraad Borssele is verrast door het uitgelekte kabinetsbesluit: ,,Voor mij is dit nieuw. Ik denk niet dat heel veel mensen uit het dorp nu op de barricaden zullen springen. We leven al decennia met een kerncentrale. We willen uiteraard wel weten wat dit betekent voor de veiligheid van inwoners.”