Zeeland raakt zijn breekijzer kwijt: Zeeuwse Ombudsman verdwijnt

Een breekijzer, een held, een uitstervend ras, een toonbeeld van integriteit, de eerste die écht luisterde. Veel Zeeuwen die de afgelopen jaren een beroep deden op de Zeeuwse Ombudsman, zeggen het: pas nadat híj zich ermee bemoeide, kwam er schot in de zaak.

Neem nu die 75-jarige Vlissinger die anoniem zijn verhaal wil doen. Orionis was zo traag met het afhandelen van zijn dossier, dat het drie jaar duurde voor hij een regeling kon treffen met zijn schuldeisers. Het gevolg: hij kreeg een BKR-registratie en kon daardoor geen hypotheek afsluiten voor zijn droomhuis. ,,Orionis bekende schuld, maar wilde niet meewerken om die BKR-registratie van tafel te krijgen. Pas in 2023 zou die beëindigd zijn. Pas toen de heer Van der Brugge zich ermee bemoeide, kon dat eerder. Ondertussen was ik wel drie jaar verder. Ons huurhuis, dat wij hadden kunnen kopen, was intussen 70.000 euro duurder geworden en daarmee voor ons onbereikbaar. Een bittere pil. Ik overweeg dan ook een schadeclaim in te dienen.”

Poll De Zeeuwse Ombudsman is onmisbaar Eens

Oneens De Zeeuwse Ombudsman is onmisbaar Eens (92%)

Oneens (8%)

De Zeeuwse Ombudsman zag het licht in 2001. Toen besloten de dertien Zeeuwse gemeenten gezamenlijk de Stichting Zeeuwse Ombudsman te financieren. Zeeuwen die er niet uit kwamen met gemeentelijke organisaties als Sabewa, Orionis en GR de Bevelanden vonden sindsdien via de Ombudsman vaak nog wél gehoor.

Er is al een Nationale Ombudsman, voor álle Nederlanders. Maar gemeenten mogen ook kiezen voor een eigen ombudsman. Een belangrijk argument daarvoor is de decentralisatie van overheidstaken. Het Rijk schoof de afgelopen jaren steeds meer taken op het bordje van lokale overheden. Maar er waren in 2001 ook andere argumenten om te kiezen voor een Zeeuwse ombudsman, vertelt de huidige Zeeuwse Ombudsman Gertjan van der Brugge. Zo’n Zeeuwse ombudsman kent de Zeeuwse samenleving. Hij spreekt de taal van de lokale bevolking. Hij snapt dat iemand met Sreinskinders ’s-Heer Hendrikskinderen bedoelt. Hij weet wanneer Sabewa de aanslagen verzendt, hij kent de aanspreekpunten binnen de ambtelijke organisaties en kan soms met één telefoontje een klacht soepel en snel oplossen. En hij is makkelijk benaderbaar, ook letterlijk, want hij houdt in Zeeland kantoor.

Ondoordringbare muur van ambtenaren

De Sluisse Nathalie Goedbloed omschrijft zichzelf als ‘vrij mondig’. Toch lukte het haar niet om door de ambtelijke muur te breken toen ze problemen kreeg met Sabewa, dat voor het waterschap en de gemeenten de belastingen int. ,,Ik had door mijn lage inkomen recht op kwijtschelding. Datzelfde jaar kreeg ik van de belastingdienst 650 euro terug. Sabewa weigerde de kwijtschelding, want ik kon de gemeentelijke belastingen en het rioolrecht wel van dat geld betalen, was de redenering.”

Klein probleem: die 650 euro heeft Goedbloed nooit gekregen, want al snel ontdekte de belastingdienst dat die ten onrechte was uitgekeerd. Goedbloed moest het geld terugstorten. ,,Ik kón dat geld dus niet gebruiken om Sabewa te betalen, want dat geld heb ik feitelijk nooit gehad. Sabewa bleef echter bij de weigering om kwijtschelding te verlenen. Zelfs de Ombudsman kon ze niet overtuigen. Ze verstopten zich achter de regeltjes, beleid is beleid. Ik heb toen maar met veel pijn en moeite alles terugbetaald.”

Quote De Zeeuwse Ombudsman is mijn breekijzer geweest Nathalie Goedbloed, Sluis

Goedbloed was niet de enige die bij Sabewa tegen een muur liep. Steevast prijkte Sabewa in de jaarverslagen van de Zeeuwse Ombudsman bovenaan als het ging om het aantal klachten. Goedbloed: ,,Twee jaar terug las ik dat de Ombudsman bezig was met een inventarisatie en mensen opriep klachten te melden. Ik heb het toen nogmaals geprobeerd. In mei 2021 kreeg ik alsnog mijn gelijk. De Zeeuwse Ombudsman is mijn breekijzer geweest.”

Toch valt op 1 januari 2023 het doek. Daarna kunnen Zeeuwen alleen nog terecht bij de Nationale Ombudsman.

Toekomst voor de Zeeuwse Ombudsman

Van der Brugge, die per jaar zo’n 250 zaken behandelde, liet begin dit jaar weten dat hij per 31 december met pensioen wenst te gaan. Dat was voor het bestuur van de stichting aanleiding zich te bezinnen op de toekomst en de Zeeuwse ombudsman te vragen om daar een notitie over te schrijven. Die notitie is inmiddels in alle Zeeuwse gemeentes besproken.

Quote Het kost steeds meer tijd om nieuwe kwesties te doorgron­den Gertjan van der Brugge, Zeeuwse Ombudsman

Van der Brugge legt in de notitie een aantal problemen bloot. Met de decentralisatie van overheidstaken kregen de gemeenten er vaak ingewikkelde taken bij, zoals de jeugdzorg en wmo. Er kwamen samenwerkingsverbanden en ambtenaren moesten over vaak zeer gespecialiseerde kennis bezitten. Van der Brugge: ,,Als ombudsman moet je van heel veel zaken op de hoogte zijn. Het kost steeds meer tijd om nieuwe kwesties te doorgronden en we moeten steeds vaker een beroep op doen op onze grote collega, de Nationale Ombudsman.”

Bijkomend probleem: de Zeeuwse schaal, waarin iedereen iedereen kent en mensen vaak dubbelfuncties hebben. Zo kon het gebeuren dat een burger een klacht indiende tegen een burgemeester, tevens bestuurslid van de stichting De Zeeuwse Ombudsman. En dan was er ook nog eens het feit dat de Zeeuwse ombudsman een parttime functie is (6 uur per week). Het kon bij ingewikkelde kwestie wel negen maanden duren voor de Zeeuwse Ombudsman een uitspraak deed of een oplossing bewerkstelligde.

Te veel werk voor te weinig mensen

Van der Brugge: ,,Van een ombudsman wordt tegenwoordig ook nog eens méér verwacht dat alleen maar een uitspraak of iets wel of niet goed gegaan is. Wij bemiddelen en helpen de burger op weg. Alles bij elkaar komt het erop neer dat we het werk niet aan kunnen, met twee personen in deeltijd die opgeteld nog niet één volle baan hebben. Wij hebben de gemeenten daarom voorgesteld om de organisatie op te heffen óf uit te breiden. Dat laatste betekende dat er extra geld bij zou moeten.”

Dat geld komt er niet, hebben de gemeenten besloten. ,,Het is jammer, maar de Zeeuwse Ombudsman is verleden tijd. Gelukkig blijft er wel een aanspreekpunt voor Zeeuwse zaken. Mijn huidige vervanger, Carla Hoogerland-Veerman, komt in dienst bij de Nationale Ombudsman en is speciaal belast met Zeeuwse zaken.”