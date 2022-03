Zeeland moet af van ‘rampzalige’ slagzin, vindt Jaap Toorenaar. Hij weet een betere

Hoofdschuddend ziet Jaap Toorenaar toe hoe de provincie zich al jaren profileert met ‘Zeeland, land in zee’. ,,Die slagzin is werkelijk heel slecht, want er is geen hond in Nederland die deze kent. Het is zonde om daar geld in te stoppen. Als tekstschrijver vind ik het jammer dat zo’n mooie provincie zo’n rampzalige, dodelijk saaie slagzin heeft. Niemand zit te wachten op een zin die iedereen onmiddellijk weer vergeet.”