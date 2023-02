Zeeland krijgt 30 miljoen euro uit Den Haag voor verbetering van de leefbaarheid in het havengebied

Voor de derde keer in vier jaar tijd valt Zeeland in de prijzen bij de Haagse Regio Deals. De provincie krijgt 30 miljoen van het kabinet en gaat een plan voor de leefbaarheid in het havengebied verder uitwerken.

Zeeuwse overheden en instellingen willen daar ongeveer 50 miljoen euro bijleggen, zodat 80 miljoen euro beschikbaar komt om van het grensoverschrijdende havengebied ook een aantrekkelijk woongebied te maken. De ministerraad heeft het bedrag voor Zeeland vrijdagmiddag goedgekeurd. Er was 35 miljoen euro aangevraagd.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat reageert opgetogen. ,,Wat ik het allermooiste vind is niet alleen dit bedrag, maar dat dit bewijst hoe goed het is dat we in Zeeland samenbindend hebben gewerkt. Iedereen wilde wel geld, maar we zijn bij elkaar gaan zitten om het gebied in te perken en de opgaven te formuleren. Als je samenwerkt, kom je dus tot goede plannen.”

Bevolking vergrijst, gezondheid slechter

Het North Sea Port District, dat zich van Vlissingen en Borsele uitstrekt via Terneuzen naar Zelzate, Evergem en Gent, is het derde industriële gebied van Nederland, anderhalf keer groter dan Schiphol en twee keer zo groot als de Amsterdamse haven. Maar de bevolking vergrijst, jongeren trekken weg, het opleidingsniveau en het inkomen van de inwoners is er lager dan elders in Nederland, hun gezondheid is slechter en er zijn te weinig banen.

Dat moet veranderen, vinden provincie, de drie betrokken gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs. Daarom heeft Zeeland opnieuw een beroep gedaan op het rijksbudget voor Regio Deals. Nadat in 2018 35 miljoen euro werd binnengesleept en twee jaar geleden 7,5 miljoen euro, gaat het nu dus om 30 miljoen euro om de leefbaarheid van het havengebied te verbeteren.

Gezondere leefomgeving, jong talent

De aanvraag steunt op drie pijlers: door meer natuur en water moet de leefomgeving gezonder worden, er moet jong talent worden aangetrokken, niet alleen voor het bedrijfsleven maar ook om de culturele sector te versterken en de bereikbaarheid moet worden verbeterd, door vervoer op maat en grensoverschrijdend snelbusvervoer tussen Terneuzen en Gent.

De impact van de regiodeal zal in heel Zeeland merkbaar zijn, zegt de provincie in een persbericht: ‘Na uitvoering van de nieuwe Regio Deal voelen inwoners van het North Sea Port District zich gezonder, doordat de omgeving met veel groen en water uitnodigt om te bewegen. Culturele ontmoetingsplaatsen en gebieden waar innovatieve bedrijven, jongeren en onderwijs samenkomen, zorgen voor een aantrekkelijk leefklimaat. Hierdoor (ver)blijven steeds meer jongeren in de regio, wat een pluspunt is voor de bedrijven in het havengebied. De verwachting is dat deze maatregelen niet alleen effect sorteren in het NSPD, maar in de hele provincie.’

Het kabinet heeft 14 nieuwe Regio Deals geselecteerd waarvoor in totaal 284,2 miljoen euro beschikbaar is. Zeeland behoort met Zuid- en Oost-Drenthe en Rotterdam-Zuid tot de grootste ontvangers.

Volledig scherm Overzicht Regio Deals © Ministerie van Binnenlandse Zaken