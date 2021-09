Zeeland komt een Mount Everest aan mest tekort: laat daarom meer veehouderij toe, zegt de ZLTO

Belgische minister stuurt deurwaar­ders naar 3M en overweegt chemiereus aan te klagen

7 september Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) schakelt opnieuw een versnelling hoger in haar strijd tegen 3M: vandaag werden deurwaarders gestuurd naar 3M België, de hoofdzetel in de Verenigde Staten en naar de individuele bestuurders. Demir wil de chemiereus daarmee dwingen eindelijk haar verantwoordelijkheid te nemen voor de vervuiling van de Schelde. Tegen 1 oktober moet 3M over de brug komen. Zo niet overweegt Demir het bedrijf aan te klagen.