Zeeland komt 6000 werknemers te kort

Hoe kom je aan geschoold personeel? Dat wordt de komende jaren de hamvraag voor Zeeuwse bedrijven. Tot 2027 krimpt de beroepsbevolking met minstens 16.000 mensen. De komende vijf jaar ontstaat een tekort van 6000 arbeidskrachten, enerzijds omdat veel werknemers met pensioen gaan en anderzijds veel jongeren wegtrekken en na hun studie niet meer terugkeren.

Die boodschap brengt de dinsdag gepresenteerde Economische Atlas Zeeland 2017 die ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in opdracht van de provincie heeft gemaakt. Nu de economie op stoom is gekomen, begint de krappe arbeidsmarkt echt de achilleshiel van de BV Zeeland te worden. De werkloosheid is inmiddels historisch laag: 3,4 procent van de beroepsbevolking zoekt een baan.

Tegenover dat piepkleine arbeidsreservoir staat een aanzwellende economie ( 2 procent groei in 2016). Het aantal bedrijfsvestigingen is toegenomen, net als het aantal Zeeuwen dat aan het werk is: 154.000 arbeidsplaatsen in loondienst en 32.000 zzp'ers. Nergens in Nederland is de arbeidsdeelname zo groot als in Zeeland.

Kunst- en vliegwerk

Het gebrek aan geschikt personeel zet een rem op de economische groei. Dat gaat zich vooral de komende jaren wreken, maar nu al begint het hier en daar spaak te lopen. Er staan twee keer zoveel vacatures open als een jaar geleden. Omdat in Zeeland gekwalificeerd personeel schaars is, kunnen bedrijven vacatures moeilijk invullen. Zeeuwse bouwbedrijven bijvoorbeeld stemmen nu al hun orderportefeuille af op het aantal beschikbare bouwvakkers. Ook de horeca moet vaak met kunst- en vliegwerk de zaak draaiende houden.

Mensen van buiten de provincie naar Zeeland trekken, blijkt lastig. Het aantal hbo/universitaire banen de laatste tien jaar geslonken door reorganisaties bij (semi-)overheden en het vertrek van rijksdiensten. Steeds meer mensen die in Zeeland wonen, werken in steden buiten de provincie. Dat aantal is gestegen naar 42.500. Dat komt doordat Zeeuwse bedrijven verkassen of een afdeling verplaatsen naar een grotere stad buiten de provincie. Mensen die elders wonen, maar in Zeeland werken, zijn in de minderheid: 24.500. Het zijn vooral hoogopgeleiden die pendelen. Zeeland heeft die groep niet zoveel te bieden. De grote reisafstanden en het gebrekkige openbaar vervoer helpen ook niet mee.

Mbo-provincie

Zeeland is een mbo-provincie, wat terug te zien is in een aantal scores. Het aantal complexe banen is beperkt. Dat werkt door in het gemiddelde inkomen. De gemiddelde bijdrage van de Zeeuwse werknemer aan de Nederlandse economie bedraagt ruim 31.000 euro. Landelijk is dat bijna 40.000 euro.