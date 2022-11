Zeeland kijkt machteloos toe hoe Brabant PFAS loost in de Westerschelde

De ‘Brabantse’ PFAS komt uit een persleiding die bij Waarde onder water in de Westerschelde uitkomt. De plek is te herkennen aan de opborrelende kringen in het water en af en toe wat schuim. De leiding is zowel de afvoer van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath als van chemiefabriek Sabic in Bergen op Zoom. En hoewel het om een lozing op een Zeeuws water betreft, heeft geen Zeeuwse instantie hier iets over te zeggen.

De provincie Noord-Brabant is het ‘bevoegd gezag’ over deze pijpleiding. Hoe kan dat? De handhaving van milieuregels in Nederland is versnipperd over verschillende overheden. Rijkswaterstaat is bevoegd voor de grote wateren in Nederland, zoals de Westerschelde. Provinciale diensten houden toezicht op de zogenaamde indirecte lozingen. Dat is afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via een riool naar een rwzi van een waterschap wordt afgevoerd voor zuivering.

De rwzi Bath is een van de grootste van Nederland. Ze staat op Zeeuws grondgebied, maar is van waterschap Brabantse Delta. De rwzi Bath zuivert afvalwater van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in de regio’s Bergen op Zoom, Roosendaal en Moerdijk. Na zuivering gaat het afvalwater via een persleiding en komt ter hoogte van Waarde in de Westerschelde. Rwzi’s hebben daarvoor geen vergunning nodig van Rijkswaterstaat.