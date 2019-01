Zeeland kan vanochtend weer sneeuw verwachten

In sommige delen van Zeeland gaat het vanochtend opnieuw sneeuwen. Volgens Weeronline kan er de komende uren in Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Zuid-Beveland nog één centimeter verse sneeuw vallen.

Afgelopen nacht heeft het vooral in het zuiden van de provincie gesneeuwd. Op veel plekken is gestrooid, maar sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeeltes zorgen op veel plaatsen voor gladheid. Wie de weg op gaat, moet voorzichtig zijn. In het hele land is nog steeds code geel van kracht. In de loop van de dag, als het droog wordt en lokaal de zon even doorbreekt, zal de gladheid verdwijnen.

Over Noord-Frankrijk en het zuiden en westen van België trekt vanochtend een actiever neerslaggebied. In België kan 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen en in Noord-Frankrijk valt lokaal zo’n 10 cm. Dit neerslaggebied schampt Zeeland.

Donderdag wordt een droge dag en laat de zon zich wat vaker zien. Het wordt -2 in het noordoosten tot +3 in Zeeland. Vrijdag neemt de neerslagkans toe. Bij maxima van -1 tot 4 graden is vooral landinwaarts kans op (natte) sneeuw. In het weekend wordt het 2-6 graden. Daarbij is het wisselvallig met neerslag meestal in de vorm van regen, maar natte sneeuw blijft, vooral in het oosten, mogelijk.