Zeeland juicht nog niet over nieuwe kerncentrales in Borssele: ‘Ze mogen landschap en leefbaarheid niet schaden’

Dijksterhuis, die vorige week nog minister Rob Jetten van Klimaat en Energie ontving, zag het besluit aankomen. ,,We begrijpen dat het kabinet naar Borssele kijkt. Wij hebben wel grote zorgen over wat dit betekent voor het landschap en onze inwoners. De industrie rukt steeds verder op naar onze dorpen. En we zijn al de groene meterkast van het land, met drie stroomkabels van windparken op zee, nieuwe hoogspanningsmasten en een nog te bouwen hoogspanningsstation bij Borssele. We hebben ook al een kerncentrale en als er twee bijkomen, is dat veel. Als gemeente zullen we nu vooral de belangen van onze inwoners behartigen.”