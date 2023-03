Zeeland is deze zomer slecht bereikbaar en daar valt niets aan te doen

Zeeland is deze zomer vanuit het noorden slecht bereikbaar en daar valt niets aan te doen. Werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en in augustus ook aan de N59 over Goeree-Overflakkee zullen leiden tot forse verkeersoverlast en vertragingen.

De N59 is één van de belangrijkste routes van en naar Zeeland. De weg loopt van Zierikzee helemaal tot aan het knooppunt Hellegatsplein. Drie weken lang, van maandag 7 tot maandag 28 augustus gaat de weg dicht tussen de afslag Den Bommel en het Hellegatsplein. In die tijd wordt in opdracht van de provincie Zuid-Holland een vangrail geplaatst tussen de twee rijstroken. Daardoor wordt de weg veiliger en neemt het aantal ongevallen af.

Tegelijkertijd wordt de Heinenoordtunnel, de poort naar Rotterdam, gerenoveerd én vinden werkzaamheden plaats aan de Haringvlietbrug, waar sinds medio 2021 een snelheidsbeperking geldt van 50 kilometer per uur. De Heinenoordtunnel is in de eerste week van mei - als de scholen vakantie hebben - helemaal dicht. Een maand later, van zaterdag 9 juni tot en met vrijdag 28 juli sluit Rijkswaterstaat de Haringvlietbrug compleet af. Verkeer moet dan via de A16 (Breda-Dordrecht) rijden. En in augustus is de Heinenoordtunnel weer dicht, van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 1 september.

Provincie: ‘onaangenaam verrast’

De provincie Zeeland zegt dat Rijkswaterstaat niks heeft verteld over renovatie van de Heinenoordtunnel. ,,Dit heeft ons onaangenaam verrast", aldus het provinciebestuur in antwoord op vragen van VVD, PvdA en GroenLinks in Provinciale Staten. Over afsluiting van de N59 is wel overleg geweest.

Verkeersdeskundigen zeggen dat het beter is om de Heinenoordtunnel en de N59 tegelijk te sluiten. Als de tunnel dicht is, rijden er sowieso veel minder auto's over de N59. Automobilisten kiezen er dan voor om via de A16 te rijden. Fietsers, langzaam lokaal verkeer, bussen en hulpdiensten mogen tijdens de afsluiting over de parallelweg van de N59 rijden. Busreizigers moeten overigens wel rekening houden met enkele minuten vertraging. Er vindt nog overleg plaats met de NS om de trein tussen Vlissingen en Rotterdam te promoten als alternatieve route.

Het provinciebestuur zegt dat de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug, de Heinenoordtunnel en de N59 écht nodig zijn en dat Zeeland gedurende langere tijd slecht bereikbaar is. ,,We beseffen dat dit tot forse overlast zal leiden.”

Eerder al gaf minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) al aan dat verkeersoverlast de zomer onvermijdelijk zal zijn. Hij heeft de provincie beloofd dat hij er alles aan zal doen om te voorkomen dat de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug tegelijkertijd dicht zijn.