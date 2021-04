Zeeland hoopt op zilvervloot uit Brussel: honderden miljoenen voor groene industrie

Flink meer coronabe­smet­tin­gen in Zeeland (vooral op Tholen); afgelopen week ruim 10.000 vaccina­ties gezet

21 april GOES - In de prikstraten van de GGD Zeeland kregen de afgelopen week 10.579 mensen een eerste of tweede coronaprik. In totaal zijn tot en met zondag ruim 79.000 prikken gezet door de GGD Zeeland. Intussen nam het aantal coronabesmettingen in Zeeland afgelopen week toe tot 1200. Vooral op Tholen schoot het cijfer omhoog.