Zeeland hengelt weer naar etappe Tour de France

Rotterdam en Den Haag hebben gezamenlijk een verzoek bij de Tourorganisatie neergelegd. De Stichting La Grande Arrivée, die destijds is opgericht om de Tour de France in 2015 naar Zeeland te halen, heeft het provinciebestuur gevraagd daarbij aan te haken. Dat gaat het provinciebestuur doen, schrijft het in een brief aan de Staten. Of het gaat lukken, blijkt op zijn vroegst in 2023.