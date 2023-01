Zeeland heeft een regelrechter: snel, betaalbaar en dicht bij huis

De regelrechter is er voor bedrijven en burgers en behandelt conflicten over huur, koop, verkoop, krediet, algemene voorwaarden, schade of burenruzie. Samen met de partijen onderzoekt de rechter of een goed gesprek genoeg is om een oplossing te vinden. Als dat lukt, legt de rechter de afspraak vast. Blijft er een geschil, dan doet de regelrechter uitspraak. Net als tijdens een rechtszaak.