Zeeland heeft beste strandpaviljoen, schoonste strand én duurzaamste strandpaviljoen van Nederland

Briljanten huwelijk van Johan en Lilly begon op de kermis in Knokke

14:59 SLUIS - Het eerste contact tussen Johan van Hee (89) en Lilly Verwee (83) was heftig. Beiden zaten in een botsauto op de kermis in Knokke. Deze botsing is goed afgelopen, ze vierden vandaag hun briljanten huwelijk.