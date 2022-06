,,Wij moeten nu toch constateren dat de minister doelen heeft vastgesteld die ons verrasten en waar wij ons niet in kunnen vinden”, aldus GS in de brief. De verguisde ‘vlekkenkaart’, die aangeeft in welke mate de landbouw de stikstofuitstoot moet terugbrengen, wordt voor kennisgeving aangenomen.

GS wijzen erop dat de landbouw bij lange na niet de grootste leverancier is van stikstof. Het Rijk is verantwoordelijk voor het intomen van stikstofbronnen waarop de provincie geen invloed kan uitoefenen: de scheepvaart, de industrie, ammoniak die uit de zee verdampt, vanuit het buitenland geïmporteerde stikstof. Samen zijn ze verantwoordelijk voor zo'n 70 procent van de stikstofuitstoot. Alle sectoren moeten bijdragen, benadrukken GS.

De natuur zal niet verbeteren

De vlekkenkaart is een belangrijk struikelblok gebleken. Op (landbouw)grond die in het Natuurnetwerk ligt, moet nu een stikstofreductie van 95 procent worden bereikt. Waarom zo hoog? En waarom staan bepaalde gebieden nu opeens op die kaart? Dat willen GS graag weten.

Ook als de landbouw de gestelde doelen behaalt, zal de Zeeuwse natuur - en met name die in de duinen - niet verbeteren, vrezen zij. De winst is marginaal. De provincie ziet meer heil in investeren in precisielandbouw, zoet water, duurzame recreatie en slimme mobiliteit. Er is een pakket maatregelen nodig dat de Zeeuwse natuur versterkt én leidt tot een ‘volhoudbare’ landbouw.

Bij dat alles komt nog, dat de provincie extra geld en personeel nodig heeft om de stikstofopdracht uit te werken en uit te voeren. GS wijzen er fijntjes op dat dit meermalen bij de minister aangegeven is. ,,Zonder deze capaciteit zijn de voorstellen voor ons niet uit te werken.”

Huiswerk overdoen

Zeeland moet vóór 1 juli 2023 een provinciaal gebiedsplan hebben. Daarin beschrijft de provincie hoe het uiterlijk in 2030 de opgelegde stikstofreductie wil bereiken. Alle betrokken partijen delen de vragen en zorgen van GS. ,,Het Rijk heeft eigenlijk maar één bronmaatregel genomen: de verlaging van de maximumsnelheid. De rest wordt nu op het bordje van de provincies geschoven”, aldus gedeputeerde Anita Pijpelink.

Kortom: op tal van gebieden heeft het Rijk zijn huiswerk niet gedaan, vindt zij. Op 1 juli sturen GS een eerste, grove schets van dit gebiedsplan naar het Rijk. ,,We blijven op de ingeslagen weg, want die is goed. Zolang we niet meer duidelijkheid hebben over de 'richtinggevende doelen’ en de vlekkenkaart, veranderen we niet van koers.”