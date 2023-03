Zeeland beleefde extreem natte dag, meer regen op komst

Zeeland beleefde gisteren een extreem natte dag. In sommige delen van de provincie viel in 24 uur tijd zelfs 30 millimeter regen. Dat is drie keer zoveel als in de hele maand februari gemiddeld uit de lucht kwam vallen in onze provincie. Al die regen bleef niet zonder gevolgen. Op Walcheren (in Middelburg en Arnemuiden) moest de brandweer drie keer uitrukken vanwege wateroverlast.

Dertig millimeter is heel veel voor één dag, zegt Berend van Straaten van WeerOnline. ,,Dat is meer dan vijftig procent van wat er normaal in de hele maand maart valt”, vertelt de meteoroloog. En daar blijft het volgens hem zeker niet bij. ,,Ook deze en volgende week blijft het heel wisselvallig. Ik verwacht dat de totale neerslag in de buurt komt van 100 millimeter komt.”

Daarmee gaat maart naar alle waarschijnlijkheid in de boeken als zeer natte maand. Opvallend, omdat februari juist extreem droog was. Van Straaten: ,,Zeeland was de droogste provincie van Nederland met gemiddeld 10 millimeter regen over de hele maand.”

Alleen in Zeeland geen code geel

Ook vandaag, dinsdag, staat in het teken van veel regen voor Zeeland en de andere zuidelijke provincies. De intensieve neerslag kan volgens WeerOnline op sommige plekken de neerslag ook overgaan in natte sneeuw. De temperatuur daalt dan naar een graad of 1.

In Zeeland blijft de temperatuur hoog genoeg om de vorst buiten de deur te houden. In de rest van Nederland koelt het wel dusdanig af dat er kans is op gladheid door (natte) sneeuw of door bevriezing van natte weggedeelten. Reden voor het KNMI om voor alle andere 11 provincies code geel af te geven tot morgenochtend.