Zeehavenpolitie naar Zeeland om drugscriminaliteit terug te dringen

Om drugscriminaliteit in de havens terug te dringen, krijgt Zeeland de beschikking over zeehavenpolitie. Naar Rotterdams voorbeeld houdt dit team zich vanaf het voorjaar permanent bezig met toezicht, handhaving en aanpak van ondermijnende activiteiten in de havens van Vlissingen en Terneuzen.

De komst van de zeehavenpolitie is mogelijk dankzij de vele miljoenen, die minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid jaarlijks vrijmaakt voor de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit op logistieke knooppunten, de zogeheten mainports. Naast de zeehavens gaat het om luchthaven Schiphol, havens in het Noordzeekanaalgebied en bloemenveilingen.

Vorig jaar stelde Yeşilgöz 13 miljoen euro beschikbaar voor de strijd tegen de georganiseerde drugshandel, maar ze streeft ernaar om vanaf 2025 structureel 29 miljoen euro te reserveren. Jaarlijks gaat daarvan 4 miljoen euro naar de zeehavens in Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk. Het geld wordt besteed aan extra hekwerken, camera’s, weerbaarheidstrainingen én het formeren van een zeehavenpolitieteam.

Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele en voorzitter van de Havendriehoek Zeeland/West-Brabant, gaf donderdag in Heinkenszand uitleg over de komst van het team. Joost Manusama, districtschef van de politie, was ook aanwezig.

Net als in Rotterdam, waar al sinds 2000 zeehavenpolitie actief is, zullen de speciale agenten zich in de Zeeuwse havens voortdurend bezighouden met nautisch toezicht, milieuhandhaving en bestrijding van ondermijnende criminaliteit, zoals drugssmokkel. De havenpolitie gaat nauw samenwerken met de douane, Koninklijke Marechaussee en de bedrijven, die actief zijn in de haven.

De zeehavenpolitie in Rotterdam maakt deel uit van het Hit And Run Cargo-team (HARC). Daarin trekken de politie, douane en het Openbaar Ministerie van Rotterdam samen op bij de aanpak ondermijning. In Zeeland komt (vooralsnog) geen eigen HARC-team.

Drugssmokkel is groeiend probleem

De smokkel van drugs via zeehavens is een groeiend probleem, zowel in Rotterdam, Vlissingen als Antwerpen. In Rotterdam werd vorig jaar de meeste cocaïne onderschept (46.789 kilo), veel minder dan het jaar ervoor (72.808 kilo). In Vlissingen en Antwerpen gingen de vangsten juist omhoog: van 2100 naar 4157 en van 90.000 naar 110.000 kilo. Het is goed denkbaar dat de criminelen door verscherpte controles in Rotterdam vaker uitwijken naar de havens van Vlissingen en Antwerpen.

In 2020 leidde drugssmokkel via de Bijleveldhaven in Vlissingen-Oost tot de grootste drugsactie in Zeeland ooit: de operatie Portunus. Door de hele provincie vielen honderden agenten begin juli binnen bij bedrijven en woningen. Tien mannen, van wie de meesten in de haven werkten, moesten in die zaak vorige week voor de rechter in Breda verschijnen en hoorden celstraffen tot 8,5 jaar tegen zich eisen. De officier van justitie wees nadrukkelijk op het gevaar dat met de invoer van de verdovende middelen gepaard gaat en hoeveel geld ermee gemoeid is.

Volledig scherm Burgemeester Gerben Dijksterhuis, tevens voorzitter van de Havendriehoek, ontving oud-minister Ferd Grapperhaus in 2021 in de haven van Vlissingen. © Dirk-Jan Gjeltema

Volledig scherm Districtschef Joost Manusama © Lex de Meester