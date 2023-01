Zee deponeert PFAS terug aan land: druppels schuim blijken vol vervuiling te zitten

Ellen Foley, wereldbe­roemd dankzij ‘Paradise by the Dashboard Light’, komt naar Zierikzee

Paradise by the Dashboard Light is ongetwijfeld de grootste hit van Meat Loaf, een hit die uitgroeide tot een meezingklassieker. Naast het kenmerkende geluid van de Amerikaanse zanger is ook een vrouwenstem te horen in het nummer. Het is de stem van Ellen Foley, de vrouw die voor altijd herinnerd zal worden aan die ene song. Zondag 8 januari komt ze naar Zeeland, voor een optreden in Zierikzee.

5 januari