Ze zijn klein, ze zijn gratis, en ze liggen in je hotelkamer. Maar aan de hotelmini's komt een einde

Ja, ook de mini’s van het ontbijtbuffet moeten er op termijn aan geloven. Het jammetje, het botertje, die schattige minipakjes hagelslag. Volstrekt overbodig, vindt de Europese Commissie de bekende miniatuurverpakkingen. Als we zo doorgaan is namelijk alleen al de berg kunststof verpakkingsmateriaal in de EU over zeven jaar met bijna de helft gegroeid. Bij eco-hotels als Wood en Boutique Hotel De Vier Patriciërs in Middelburg vinden ze dat het nu al anders kan. Weg met de wegwerpverpakkingen. En gratis? Dat waren ze toch al nooit. Je betaalt ze gewoon zelf, via de hotelrekening. Gemiddeld 25 cent voor een setje. Meestal, made in China.