Zangeres Brigitte Nijman helemaal zen in Zierikzee

Niet dat Zeeland voor haar totaal onbekend terrein was. Ze had een tijdje een vakantiehuisje in Brouwershaven en bivakkeerde tijdens vroegere vakanties vaak in Renesse en even over de grens, op Ouddorp. Brigitte, geboren in Scheveningen, getogen in Nieuwerkerk aan den IJssel en vanwege werk lang in Amsterdam en Weesp gewoond is wel toe aan rust. In de coronaperiode, waarin optredens niet doorgingen, ontdekte ze een nieuwe passie: voeding. Ze studeert er nog steeds over. In januari begint ze haar eigen praktijk. Mensen helpen om op hun juiste gewicht te blijven of te komen. Kleinschalig. Rustig beginnen en met vallen en opstaan. ,,Dat vak en het coachen van mensen ga ik lekker ontdekken.”