Zanger Reginald Peene (54) overleden: Hij hoopte op veel mensen bij zijn uitvaart

WESTKAPELLE - Zanger en docent Reginald Peene (54) uit Westkapelle is zondagochtend overleden. Peene had slokdarmkanker en was al geruime tijd ziek. Vorige week praatte hij nog uitgebreid in deze krant over zijn ziekte en het naderende einde. Hij sprak de hoop uit nog enkele maanden te leven, zodat er tenminste zo veel mogelijk mensen op zijn uitvaart aanwezig kunnen zijn.

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld lijkt zijn laatste wens te kunnen uitkomen. Peene was docent aan de CSW in Middelburg en trad in zijn vrije tijd regelmatig op als zanger, entertainer en presentator. Ook was hij jarenlang speaker bij de Kustmarathon bij de doorkomst in Westkapelle en haalde hij met zijn nummers de Zeeuwse Top 40 van Omroep Zeeland.

De CSW laat in een brief aan de leerlingen te weten ‘verslagen’ te zijn door het overlijden van Peene, hoewel iedereen wist dat het er aan zat te komen. Maandagavond wordt er voor de leerlingen een bijeenkomst georganiseerd om verdriet en herinneringen te delen.

Bruiloft

Hoewel Peene wist dat hij nog maar korte tijd te leven had wilde hij per se trouwen met zijn vriendin Marloes. Vanwege de coronamaatregelen werd dat een bijzondere drive-inbruiloft. De coronacrisis en Reginalds slechte vooruitzichten maakten dat een gewone bruiloft er niet in zat. ,,In onze ringen staat nog de datum van 27 maart”, zei Reginald vorige week in zijn laatste interview. ,,Die dag zouden we trouwen en een groot feest geven. Door corona kon dat niet. Normaal gesproken zouden we hebben gezegd: we stellen het uit tot na de crisis. Maar ik kreeg opnieuw een slechte uitslag en heb misschien nog maar een paar maanden te leven. Er werd een route door het dorp gemaakt. Wij stonden onder een partytent voor ons huis. Voor elke auto was er alcoholvrije champagne en een bakje nootjes”, keek hij terug op de bruiloft.

Marloes: ,,Er zijn honderd auto’s geweest. Sommige waren fantastisch versierd met ballonnen en zo. Met iedereen maakten we door het autoraam een praatje. Een fotograaf heeft van alle gasten foto’s gemaakt. Op de laatste beelden zie je dat wij wel wat wallen onder onze ogen hebben.”

Ook andere mensen dan de gasten kwamen vast te staan in de drive-instoet, vertelde Peene. Zo trouwde het hele dorp Westkapelle op 1 mei met het bruidspaar mee.

Reginald en Marloes waren vier jaar samen. Ze kenden elkaar van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, waar hij Engels geeft en zij Frans. ,,We hadden al een geregistreerd partnerschap”, zei Marloes vorige week. ,,Trouwen wilden we ooit nog doen.’’

In december maakte Peene nog een single voor het goede doel: KWF. Naast zijn werk als docent was hij altijd entertainer. Hij zong op feesten en partijen. Typetjes deed hij ook, noemde hij zichzelf Freddy Marcus, een Duitse schlagerzanger. Zong hij Rosamunde of Du, zweepte hij de zaal op met een blonde pruik op zijn hoofd.

Over zijn uitvaart dacht Peene al na. ,,Ik heb nog een gifgroen pak. Misschien moet ik dat aandoen in de kist?”

Een playlist had hij al globaal in zijn hoofd zitten. Een paar vrolijke nummers, maar toch ook wat tranentrekkers. Er moet wel gehuild worden. ,,Ik sta graag in de belangstelling. Ik heb altijd gezegd: ‘Als ik vroeg doodga, hoop ik dat er veel mensen komen op de uitvaart’. Het liefst zou ik zelf optreden, maar ja, dat wordt lastig.”