Zanger Martijn en zangeres Gina Martina zijn twee verschillende artiesten én dezelfde persoon

opinie Hoe gaat het nu verder in Terneuzen? ‘De oppositie is te klein en versnip­perd om nog een vuist te maken’

TERNEUZEN - De nieuwe coalitie in Terneuzen is goed voor 19 van de 31 raadszetels. De PVV gaat weer de oppositie in, samen met zeven kleinere partijen. De partij vreest dat op het politieke toneel de komende jaren een slaapverwekkende voorstelling wordt gegeven, waarbij boe-geroep steevast aan dovenmansoren zal zijn besteed.

8 april