Zanddijk Yerseke ligt bezaaid met viskoppen

Een vrachtwagen is een deel van haar lading verloren. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. De verwachting is dat de troep rond 21.30 uur is opgeruimd door de brandweer.

De kisten met visafval zijn naar alle waarschijnlijkheid via een deur aan de zijkant uit de vrachtwagen gevallen. Mogelijk zat deze deur niet goed dicht of was er een defect aan de vergrendeling. Door de zijwaartse kracht die vrijkomt op de lading bij het nemen van een bocht, is de deur waarschijnlijk opengevallen. Het gevolg was dat enkele kisten in de berm belandden. Een groot deel van de inhoud kwam ook terecht op het talud van de dijk.