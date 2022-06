Zaamslag zat echt op dit feest te wachten

,,Gisteren vlogen ze hier nog voorbij met veertig, vijftig per uur.” Eric Tissink wijst naar de klinkers ter hoogte van de kiosk op het plein. ,,Snel dat het ging!” Hij is de dag erna nog steeds enthousiast over de wielerkoers die sinds mensenheugenis gewoon bij het dorpsfeest van Zaamslag hoort. Net zoals de botsauto’s, de kraampjes en de optredens. Het is druk in hartje Zaamslag en het zal nog veel drukker worden. De middag is pas net begonnen.