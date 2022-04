Zaak tegen kabinet om natuur in de Voordelta

Ilja Leonard Pfeijffer vertelt over het Boekenweek­ge­schenk: ‘De liefde, ach de liefde’

VEERE - Ja, het is een eer om het Boekenweekgeschenk te schrijven en ja, hij is één van de weinige schrijvers die zich aan het thema van de Boekenweek heeft gehouden, ode aan de eerste liefde. Ilja Leonard Pfeijffer was zondag te gast in de Grote Kerk van Veere. ,,Mijn eerste liefde is mijn huidige liefde.”

10 april