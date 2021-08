Zaak-Ichelle: dossier wordt steeds dikker, verdachte Sandra H. langer vast

H. zit al sinds 9 februari vast en weet volgens het Openbaar Ministerie alles over de dood van de Oostburgse Ichelle van de Velde, van wie na een maandenlange vermissing het lichaam in delen werd teruggevonden. Tijdens de tweede, voorbereidende zitting werd het voorarrest van H. met drie maanden verlengd.

Volgens de officier van justitie is het onderzoek in volle gang. Niet meer zo intensief als in het begin, maar er moet nog veel uitgezocht worden, benadrukte hij. Op 26 mei, tijdens de eerste zitting, bestond het dossier uit 1300 pagina’s en daar zijn nu 1200 pagina's bijgekomen.