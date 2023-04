Yvonne uit Goes vertaalde een Zweedse thriller naar het Nederlands: ‘Ik heb de uren maar niet geteld’

Een boek vertalen, in dit geval een thriller, is bepaald geen fluitje van een cent. Yvonne van de Straat (32) liep tijdens het vertalen tegen tal van hobbels aan. ,,Er wordt nogal wat gevloekt in het boek en dat doen ze in Zweden nogal veel met de duivel’’, noemt ze als voorbeeld. ,,Tja, hoe vertaal je dat?’’ Maar ook Zweedse woordgrapjes, natuurverschijnselen of planten die wij helemaal niet kennen, probeer daar maar eens iets van te maken. Yvonne heeft er met schrijver Ulf Kvensler over kunnen sparren. Dat Yvonne een Zeeuwse is, hebben ze bij de uitgeverij trouwens ook geweten. ,,Ik had in mijn vertaling het woord ‘kotje’ gebruikt’’, zegt ze lachend. ,,Daar hebben we in overleg toch maar iets anders van gemaakt.’’