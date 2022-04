YouTuber Jeka verdiende goed geld - tot hij de Russen de waarheid vertelde: ‘Ze willen het niet weten’

De YouTuber is zelf half Russisch en sprak zijn hele jeugd Russisch. Zijn YouTube-kanaal, waarop hij games recenseerde, werd voornamelijk door Russen gevolgd. Na de inval in Oekraïne was Jeka verbijsterd. Als de Russen maar wisten wat er echt gebeurde, dacht hij, ze zijn misleid door de propaganda. Twee maanden geleden postte hij zijn laatste game-review. ,,Sorry, maar ik kan niet over spelletjes posten als in mijn land mensen sterven, zei ik tegen mijn volgers. Ik vroeg ze over te stappen naar een nieuw kanaal: Stop War in Ukraine. Maar een klein aantal heeft dat gedaan. Na mijn eerste post zeiden ze nog: ,,Jeka, maak je geen zorgen. Het is geen oorlog maar een militaire operatie die nu even nodig is. Alles komt goed. Jullie zullen weer vrij zijn. Ze zeiden: wij doden geen burgers, alleen militairen. Wij beschieten geen huizen, alleen militaire bases.”