Yolande (67) wil een griepprik, maar kan in Vlissingen geen huisarts vinden: ‘Mijn vaccin ligt in Veldhoven’

Zeeuwse woning­markt op kantelpunt: koper heeft weer iets te willen, maar huizenprij­zen blijven hoog

Ook in Zeeland heeft de huizenmarkt een keerpunt bereikt, zeggen deze Zeeuwse makelaars. Dat de oververhitte markt afkoelt is voor kopers gunstig: er is meer te kiezen en het aantal overbiedingen zakt.

10 oktober