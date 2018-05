Woonzorgcentrum Nieuw Antonius in Kloosterzande valt in de smaak

VideoKLOOSTERZANDE - In de wijde omgeving van woonzorgcentrum Antonius in Kloosterzande is zaterdagochtend geen parkeerplaats meer vrij. Het is open dag in de nieuwbouw. De commentaren zijn lovend, met slechts een snippertje kritiek.

De nieuwbouw herbergt 34 zorgappartementen van ZorgSaam, met een woon-, slaap- en hobbykamer en een gebruiksvriendelijke douche- en wc-ruimte. Woongoed biedt er achttien huurappartementen aan, met ongeveer dezelfde plattegrond.

,,Heb je dat balkon gezien met die glazen wand?", wijst een Kloosterzandse die haar naam 'geheim' houdt. ,,Als je daar zit met een jurk, kan iedereen 'je weet wel' zien.'' Haar man is geen fan van een wc bij de douche. ,,Maar dat is iets persoonlijks", erkent hij.

Het zijn de enige kritische geluiden. ,,Een prachtig gebouw", oordeelt Aloïs Lauwers uit Kloosterzande bij vertrek, ,,zonder meer." ,,Maar", vult zijn vrouw Roos aan, ,,zolang we het thuis kunnen redden, blijven we liever daar. Alle kinderen en bijna alle kleinkinderen wonen in de buurt. Dat is ons geluk."

Oud-wethouder Ben Pauwels van Hontenisse komt ook een kijkje nemen. De nieuwbouw is niet voor z'n tijd, weet hij. Voor de fusie met Hulst in 2003 lag er al een plan. ,,Wij moesten een miljoen gulden bijleggen. Dat was te gortig."

Maandag trekken de eerste bewoners in de nieuwbouw. Een oud gedeelte wacht nog sloop. Aan de Groenendijk komen in een bestaand appartementencomplex nog drie groepswoningen voor met name dementerenden. Zomer 2019 moet nieuw Antonius echt af zijn.

Pauwels is tevreden. ,,Voor een dorp als Kloosterzande is het heel mooi dat er zo'n voorziening is én blijft."