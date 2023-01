Woonlasten, parkeren, hondenbelasting: wat wordt dit jaar allemaal duurder in Zeeland?

Oekraïense vluchtelin­gen schrikken zich rot van knalvuur­werk. Yuliia: ‘Het is beangsti­gend’

Veel Oekraïense vluchtelingen schrikken zich dagelijks lam als er knalvuurwerk wordt afgestoken. Yuliia Pekna uit Irpin, die in de nieuwe woonunits aan de Hogeweg in Yerseke verblijft: ,,Zulke knallen herinneren je aan explosies in Oekraïne. Het is beangstigend.”

31 december