Woning in Krabbendijke getroffen door brand

Sommige dorpen halen vrijwel nooit de krant. Zoals Eede, de vreemde eend in West-Zeeuws-Vlaanderen. En dat terwijl Djee een sleutelrol speelt in de vaderlandse geschiedenis en er een glimp van de toekomst van Nederland te zien is. ,,Een Djeenaor laat zich de wet niet voorschrijven.”