Wonen in een camper, terugkomen op topsportniveau en een gigantisch evenement op poten zetten: ‘2023 wordt mijn jaar’

Zij weten nu al dat 2023 heel bijzonder gaat worden: Norman en Diana Dijst hebben hun huis verkocht en trekken er twee jaar met de camper op uit. Milan Vader streeft ernaar, na de crash tijdens de Ronde van het Baskenland, terug te komen op zijn niveau. Of eigenlijk daarboven. En Tom de Koning mag ‘het grootste evenement dat Goes ooit heeft gehad’ organiseren.

Geen huis, geen spullen en geen baan meer. Bij Norman en Diana Dijst-Kommer (beiden 50) en hun zoon Naud (14) gaat het roer om. Ze wonen tot zondagmorgen 1 januari in een vakantiewoning in Kamperland, daarna begint hun leven in een camper. Diana heeft na 20 jaar ontslag genomen als ambtenaar bij de gemeente Schouwen-Duiveland, Norman heeft zijn baan als hovenier bij het bedrijf van zijn broer in Dreischor opgezegd en Naud is uitgeschreven bij zijn school, het Ostrea Lyceum in Goes. Ook hun bedrijf Poffers aan Zee, een poffertjesfoodtruck, hebben ze tijdelijk stopgezet. Hun huis in Kamperland waar ze drie jaar hebben gewoond na een leven lang in Dreischor is verkocht.

Wat gaan jullie doen?

Diana: ,,We gaan met de camper op reis door Europa en we hopen anderhalf tot twee jaar onderweg te zijn. We hebben allebei onze ouders nog en nog een dochter van 23 die in Breda woont, dus we vinden het wel fijn om snel terug te kunnen als er wat gebeurt. O ja, onze ruwharige teckel Storm gaat ook mee.”

De aanhanger gaat mee achter de camper. Hij heeft namelijk naast extra opslagruimte nog twee functies: foodtruck en slaapvertrek voor Naud.

Is dit wat je gaat doen als je 50 bent?

Diana: ,,We hebben altijd gezegd: later, als we groot zijn. Voor ons is het altijd een wens geweest om ooit in het buitenland te wonen. We zijn al sinds ons vijftiende, zestiende samen en toen heb ik een jaar in Engeland gewoond. Destijds riep ik al dat ik meer van de wereld wilde zien. Wel zeiden we: de kinderen moeten groot zijn.”

Wat is er veranderd?

Diana: ,,Naud is een echt praktijkkind met een kop verstand. Daarvoor is er niets, daarom hebben we gekozen voor een wat lagere opleiding waar hij toch met zijn handjes aan de slag kan. Alleen, als je je dan de helft van de tijd verveelt, wat doe je dan? Het is het afgelopen jaar bij Naud behoorlijk geëscaleerd op school, dus we zeiden tegen elkaar: waar wachten we nog op? Gaan we een droom die al lang in de kast ligt, niet eens naar voren halen? Naud doet straks examen Nederlands en praktijkvakken. Hij gaat online Nederlands volgen via de Wereldschool.”

Waarom hebben jullie niet nog een jaartje gewacht?

Diana: ,,Helaas is niet iedereen later gegeven. We hebben gezegd: als we het willen en we kunnen het nu, dan moeten we het gewoon nu doen. Norman heeft MS. Ja dat speelt ook mee.

Norman: ,,Dat gaat op het moment prima, ik heb er geen last van. Dat is ook een van de redenen dat we zeggen, we doen het nu, want over tien jaar weet ik niet hoe het gaat. Het kan zomaar veranderen.”

Hebben jullie de route al uitgestippeld?

Volledig scherm Naud heeft zijn eigen vertrek in de aanhanger. © Familie Dijst Diana: ,,We hebben één plan en dat is dat we geen plan hebben. De route is afhankelijk van het weer, waar we naartoe willen en wat we leuk vinden. We gaan eerst naar het zuiden, naar Spanje en Portugal, daar is het weer nu heel goed. Norman heeft altijd gezegd: als we in het buitenland gaan wonen, wil ik driekwart van het jaar in mijn korte broek kunnen lopen.”

Wat doen jullie onderweg?

Diana: ,,We gaan de poffertjesplaat wel meenemen. Vandaar dat de aanhanger op de oprit staat, dat is onze drie-in-een: het is onze foodtruck, Naud zijn slaapvertrek en extra opslagruimte. We gaan eerst genieten, maar zeker niet stilzitten. We willen onderweg dingen gaan doen en mensen gaan helpen. Vrijwilligerswerk doen. Er zijn zoveel mensen die naar het buitenland vertrokken zijn en daar iets begonnen zijn. Die mensen kunnen allemaal hulp gebruiken.”

Norman en Diana Dijst in hun camper die de komende twee jaar hun enige woning is.

Wat hopen jullie over twee jaar te kunnen zeggen?

Diana: ,,Dat het uitgepakt heeft zoals we dachten dat het was. Dat we enorm veel mensen onderweg zijn tegengekomen, dat we mooie dingen hebben gezien, maar dat we ook zeker Naud een mooie levensles kunnen geven. Dat is het belangrijkst voor ons. Als het niet werkt, moeten we ook durven zeggen: jongens dit is het niet.”

Dan terug naar Zeeland?

Norman: ,,Niet bewust, het kan overal wezen.”

Diana Dijst houdt een reisblog bij onder de naam Dijst, Ko & junior van Zeeland naar.... Ze heeft er een broodplank voor versierd en het staat ook op de camper.

Milan Vader komt in 2023 terug

Milan Vader. 

Het jaar 2022 verliep op z'n zachtst gezegd niet zoals Milan Vader gehoopt had. De 26-jarige mountainbiker en wielrenner kwam in april zwaar ten val in Spanje, tijdens de Ronde van het Baskenland. Hij was zwaargewond, en werd twaalf dagen in coma gehouden. Hij was op dat moment nét begonnen aan een carrière als profwielrenner bij Jumbo-Visma. Maar Vader kwam er bovenop: hij herstelde zo goed, dat hij eind september zijn rentree kon maken in de Ronde van Kroatië. Maar in 2023 komt hij pas écht terug, zegt Vader. ,,Ik heb heel veel zin in komend jaar. Ik heb na mijn ongeluk al wel wat gekoerst, maar ik ben nog niet terug op mijn oude niveau. Voor de buitenwereld zag het eruit alsof ik weer gewoon op de fiets zit, maar mijn lichaam is nog steeds herstellende. Ik had bijvoorbeeld nog wat moeite met ademhalen. Niet zo gek, want mijn longen waren geklapt. Sinds kort voelt dat weer goed. Ik kijk ernaar uit om weer volop wedstrijden te rijden. In januari ga ik naar Australië, en ik hoop dat ik me in de loop van het jaar steeds beter ga voelen. Het allerbelangrijkste is om terug te komen op mijn oude niveau, en het liefst nog een beetje erboven."

'Het grootste evenement dat Goes ooit gehad heeft'

Tom de Koning met achter hem een nog lege Grote Markt waar het 17 juni 2023 helemaal los gaat.

Al anderhalf jaar is Tom de Koning van Goes Marketing bezig met de voorbereidingen voor Roze Zaterdag in Goes op 17 juni. 2023 wordt een 'superbijzonder jaar', zegt hij. ,,Dit wordt het grootste evenement dat Goes ooit gehad heeft. We verwachten 15.000 mensen." De Roze Zaterdag bestaat al 46 jaar, maar heeft nog nooit in Zeeland plaatsgevonden. ,,Ik ben heel trots dat dat nu wel gaat gebeuren", zegt De Koning. ,,In de Randstad wordt vaak gedacht dat Zeeland ver weg is, en ouderwets. We willen laten zien dat je ook in Zeeland kunt zijn wie je bent." Op Roze Zaterdag zijn door de hele stad festiviteiten. Onder andere Gerard Joling en Ruth Jacott treden op, maar er zijn ook een foodtruckfestival en een regenboogparade. ,,Het is geen homofeestje", benadrukt De Koning. ,,We hopen dat iedereen naar Goes komt: gezinnen, maar ook ouderen. Het is een dag waarop iedereen elkaar lief mag hebben." Niet alleen 17 juni, maar het hele jaar 2023 barst van de 'roze' activiteiten. De Koning heeft er nu al zijn handen vol aan. Tegelijkertijd is het ook zijn laatste klus voor Goes Marketing. ,,Ik denk niet dat ik ooit nog iets groters ga organiseren dan dit. Het lijkt me een mooi moment om op zo'n hoogtepunt te stoppen."