‘Wonen in deze molen geeft je het gevoel altijd op vakantie te zijn’; toch staat hij nu te koop

Heloïse Jonkers: ,,We woonden in Den Haag, gaven er allebei les aan het Gymnasium, maar we hadden veel zin om buiten te gaan wonen. En eigenlijk dachten we vooral aan Groningen of Drenthe. Maar een vriendin uit Kloetinge tipte me dat de molen in Ellewoutsdijk te koop stond. We reden even langs in mei 2019, vóór we op vakantie gingen naar Frankrijk.”