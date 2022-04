Wolf die in Zeeland rondliep, was afkomstig uit België

De wolf werd op 18 december gesignaleerd in Scharendijke en bij de Schelphoek. Dat leidde meteen tot ongeruste reacties, vooral van schapenhouders. Dat was niet ten onrechte, want korte tijd later bleek dat meerdere schapen waren omgekomen in onder meer Bruinisse en Oosterland, zeer waarschijnlijk bij een aanval door deze wolf. Het dier werd daarna niet meer in Zeeland gesignaleerd.