Within Temptation, Starsailor en Maan op Vestrock

Met dat indrukwekkende lijstje laat Vestrock meteen zien dat er voor elk wat wils is op de festivalweide. Voor de rockliefhebbers is Within Temptation dé grote naam. De Nederlandse band, met Sharon den Adel als frontvrouw, maakt al jaren furore met symfonische metalmuziek in binnen- en buitenland. De band brak in 2002 door bij het grote publiek, met single Ice Queen en bracht afgelopen jaar album Resist uit. De Britse rockband Starsailor grossiert al jaren in fijne luisterrock, zoals het bekende Four to the floor. De eveneens Britse band Sports Team timmert hard aan de weg. De band geeft energieke liveshows die alom bejubeld worden. The Darkness is een Britse glamrockband met een knipoog en vooral bekend van I believe in a thing called love uit 2002.