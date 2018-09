Wise: noodfonds van 100 miljoen tegen stroomuitval in België

België is voor zijn stroomvoorziening voor de helft afhankelijk van zijn zeven kerncentrales in Doel en Tihange. In november draait er nog maar één kerncentrale (Doel 3). De rest ligt door technisch malheur en onderzoeken naar betonrot. De Belgische regering waarschuwt al een tijdje dat in diverse gemeenten deze winter de stroom kan uitvallen. België heeft Nederland, Frankrijk en Duitsland gevraagd bij te springen.

Led-verlichting

Zulke noodmaatregelen getuigen volgens Wise niet van een goed beleid voor de lange termijn. ,,Domweg meer stroom leveren is geen oplossing.'' Volgens Wise leidt de stroomcrisis nu al tot een hogere energieprijs voor de Nederlandse consument. Wise roept het kabinet op nu een noodfonds in te stellen. Belgische gemeenten kunnen daaruit geld lenen voor duurzame energie-projecten. Het geld kan ook worden gebruikt voor energiebesparing. Volgens Wise is het mogelijk in twee maanden tijd duurzame projecten, bijvoorbeeld met zonne-energie en led-verlichting, van de grond te tillen.

Windparken

Hoewel in België windparken voor de kust worden gebouwd, vindt Wise dat de zuiderburen te lang hebben gewacht met de overstap naar duurzame energie. ,,Ze hebben te lang gegokt op de kerncentrales en plukken naar nu de wrange vruchten van. Maar juist omdat ook veel Nederlanders zich zorgen maken over de veiligheid van de kerncentrales en pleiten voor het definitief sluiten van de reactoren in Tihange en Doel, moet Nederland nu de Belgen te hulp te schieten.''