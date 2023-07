Winnend debuut voor Roemeratoe bij RKC Waalwijk

Sporen in de Delta Grote kuilen graven in Dishoek

De huidige alarmerende berichten over zeespiegelstijging hebben een lange voorgeschiedenis. Sinds de Romeinse tijd is de Nederlandse kustlijn gemiddeld minstens een kilometer oostwaarts opgeschoven, waarvan 200 tot 300 meter in de twintigste eeuw. Lokaal kon het veel meer zijn. Bij Vlissingen hebben dijken kilometers zeewaarts van de Sardijntoren gelegen, schrijft Kees Bos in zijn recente boek De Zeeuwse Rivièra. Deze toegankelijke studie over het landschap van zuidwestelijk Walcheren besteedt ook veel aandacht aan de dynamische ontwikkelingen sinds de zestiende eeuw.