Winnaars Kunstbende Zeeland mogen naar Amsterdam

Kunstbende is het creatieve platform voor jongeren en de springplank voor een nieuwe generatie creatievelingen. Jaarlijks is er ook in Zeeland een voorronde, waarbij winnaars zich plaatsen voor de landelijke finale. Sanne Willems (17) uit Goes ging aan de haal met de eerste prijs in de categorie ‘Taal’. Op het onderdeel ‘Film & Animatie’ ging de winst naar Kim Wisse (18) uit Koudekerke en op het gebied van ‘Theater’ bleken Sanne Willemse (17) uit Goes en Hannah Francke (17) uit Middelburg de besten. De band MEN won in de categorie ‘Muziek’. Bekijk onderstaand overzicht voor alle winnaars.