Winfried Baijens presenteert tv-serie over 1953: ‘Ik schrok van hoe diep de Ramp nog altijd zit’

,,Ik ben dan wel import, maar ik voel me een Zeeuw”, zegt Winfried Baijens (45). De nieuwslezer en presentator werd geboren in Limburg. Kort daarna verhuisde het gezin naar Philippine. ,,Mijn moeder is afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen”, verklaart hij. ,,Ik heb tot mijn achttiende gewoond in Philippine, in een liefdevolle omgeving. Het was een landelijk bestaan. Dat doet veel met een mens.”