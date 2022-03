Wilfred Vreeke, slachtoffer van explosie in Middelburg, overleden

MIDDELBURG - Wilfred Vreeke, eigenaar van BD Store en organisator van Rit & Rock voor de Molukken, is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een explosie tijdens het klussen, zaterdag in Middelburg. Vreeke is 53 jaar geworden.

Vreeke raakte ernstig gewond toen hij zaterdag aan het klussen was achter zijn winkel BD Store in Middelburg. Daarbij ontstond een ontploffing. Hij werd met de traumahelikopter overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Daar is hij in de nacht van maandag op dinsdag aan zijn verwondingen overleden.

Met zijn winkel BD Store - voorheen Brammetje Dump - was Vreeke een trouwe hoofdsponsor van voetbalvereniging Jong Ambon in Middelburg. Voor die club speelde hij zeventien jaar als keeper in het eerste elftal. De laatste jaren was hij er keeperstrainer.

Na een voetbalreis met Jong Ambon naar de Molukken besloot hij een stichting op te zetten om geld in te zamelen voor hulpprojecten aan kansarme kinderen. Dat werd Rit & Rock voor de Molukken. Met name de motorrit trok jaarlijks in juni honderden enthousiaste motorrijders naar Middelburg voor een toertocht door Zeeland.

