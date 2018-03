Wilders wacht uitslag verkiezingen af in Terneuzen

28 maart: Dansmiddag in Axel

18:16 Liefhebbers van Stijl- of lijndansen kunnen terecht in Cultureel Centrum de Halle in Axel tijdens de dansmiddag. Die middag vindt woensdag 28 maart plaats van 13.45 uur tot 16.45 uur. De zaal opent om 13.45 uur en de toegang bedraagt drie euro.