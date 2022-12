Wild uit de Zeeuwse polders op tafel: ‘Je weet wie het schoot en waar, en je weet waar het dier geleefd heeft’

De jager heeft net weer wat wild afgeleverd in IJzendijke, waar poeliersbedrijf Zeevla zijn uitvalsbasis heeft. Twee hazen, een mannetjeseend en twee fazantenhanen. Robert Jan Calon, eigenaar van Zeevla, is tevreden. ,,Een echt natuurproduct. Je weet wie het geschoten heeft, waar het geschoten is én waar het geleefd heeft. Althans, de laatste momenten. Herleidbaarder kun je het niet hebben.” Zijn ogen glijden goedkeurend over het jachttafereel.

Robert Jan Calon van Zeevla staat met zijn kramen op diverse weekmarkten in Zeeuws-Vlaanderen. Met, naar eigen zeggen, de beste kip, de beste eieren, het beste wild én dan nog het liefst uit onze eigen polders. Overigens, wie ergens langs de weg een doodgereden fazant aantreft, hoeft hem niet bij Calon te brengen. ,,Dat zo’n dier aangereden is, zegt genoeg. Dat zijn de zwakkere exemplaren, die was wellicht al ziek.” De kerstfolder ligt alweer klaar, met een zéér wild assortiment. Hert, ree, wild zwijn, haas en fazant, parelhoen of wild konijn, wilde eend of duif. Om maar wat te noemen. ,,Wij krijgen voor de kerst meer dan duizend bestellingen binnen”, weet Calon uit ervaring. ,,Hier, een uit Middelburg: drie porties wildzwijnfilet en wat kalkoenen.” Hoewel je een kalkoen niet echt wild kan noemen, natuurlijk.